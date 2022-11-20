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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Fırtına gece 01.00'de başlayıp yarın akşam 20.00'ye kadar sürecek. Öte yandan 13 il için de sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 17:09:00 -
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece saat 01.00'da itibaren başlayıp, 21 Kasım Pazartesi akşam saat 20.00'a kadar süreceğini belirtti.

Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kod nedir?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

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