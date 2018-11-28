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Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 2 ila 8 derece azalacağı öğrenildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:38
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarına dikkat

Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede, kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülürken, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Isparta'nın güneydoğusu ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

2 ila 8 derece azalacak

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerle bu akşam iç bölgelerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam iç bölgelerde kuvvetli, Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:38
  1. Yalova
  2. Kırıkkale
  3. Muğla
  4. Kocaeli
  5. İstanbul
  6. Isparta
  7. Gümüşhane
  8. Çorum
  9. Çankırı
  10. Çanakkale
  11. Bursa
  12. Balıkesir
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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