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Aktüel Meteorolojiden kritik uyarı: Ülke genelinde etkili olacak!
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı: Ülke genelinde etkili olacak!

Türkiye genelinin bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Deprem bölgesinde perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış etkisi olacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 16:00:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı: Ülke genelinde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, bugün, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yarın ise tüm yurtta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, bugünden itibaren yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Deprem Bölgesinde yağışların perşembe günü; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde, Cuma günü; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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