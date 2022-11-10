Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Diğer yandan yurt genelinde dört mevsim birden yaşanırken, doğu illerinde kar yağışı etkili olurken özellikle Akdeniz'de vatandaşlar denize girebiliyor.

Sağanak yağış etkili olacak

Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu illerinde kar sürecek

Akdeniz ve Ege Bölgesinde sıcak havayı fırsat bilip denize girenler gözlenirken Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı etkisini gösteriyor. Erzincan kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte Karadağ'ın zirvesine kar yağdı. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinin üst tarafında bulunan verici istasyonunun bulunduğu alan kardan tamamen beyaza büründü. Yağan karla birlikte yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların kış çilesi erkenden başladı.

Akdeniz'de yaz günleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalar, Kasım ayında yaz günlerini yaşatıyor.

Yurdun yüksek kesimlerinden sonra doğu illerinde de kar yağışı gerçekleşirken Akdeniz bölgesinde yaz mevsimi yaşanıyor. Antalya'nın önemli turizm noktalarından biri olan Alanya'da hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 24 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü.