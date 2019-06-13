Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbullular dikkat, 32 ili etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün çok sayıda kentte yağış etkili olacak. Kimi yerlerde kuvvetli olması beklenen yağışlarla beraber, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin günlük haritalı tahminine göre, özellikle 12:00 - 18:00 saatleri arasında yağışların 32 ilde etkili olması bekleniyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbullular dikkat

İstanbul'da ise bugün nem oranının yüzde 96'yı bulmasıyla birlikte 30 derecelik sıcaklık 4-5 derece daha yüksek hissedilecek.

Yıldırım, dolu, ani sel uyarısı

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İl il hava durumu

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu.

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu.

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu.