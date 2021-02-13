Meteoroloji'den kritik uyarı: 50 santimi bulabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklenmektedir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısında bulundu.
Bölgedeki kar yağışının pazartesi gecesine kadar etkisinin artacağını belirten Meteoroloji, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgede özellikle Ankara’yı, yurdun büyük bir bölümünü İstanbul’a, Marmara Bölgesi’ne bağlayan TEM Bolu geçişinin ulaşıma açık tutulması büyük önem taşıyor."