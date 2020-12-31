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Aktüel Meteorolojiden kritik sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kritik sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir ve Aydın'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:08:00 -
Meteorolojiden kritik sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'de ve öğle saatlerinde ise Aydın'ın kıyı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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