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Aktüel Meteorolojiden kritik kar ve sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kritik kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bu akşam için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:19:00 -
Meteorolojiden kritik kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kuzey kesimlerinde metrekareye 21-50 kilogram arasında kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi. 

Açıklamada, "700 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, görüş azalması ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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