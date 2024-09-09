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Gündem Meteorolojiden kötü haber
Gündem

Meteorolojiden kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-09-09 14:42:00 -
Meteorolojiden kötü haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağını açıkladı.

Yaz aylarının gelmesiyle hissedilen kavurucu sıcaklıklar, vatandaşları olumsuz etkiledi.

Son günlerde yerini yağışlar ve serin havalara bırakan sıcaklıkların, yarından itibaren tekrar kendini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminleri raporunu yayınladı.

Yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanağın etkisinde olması bekleniyor.

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde yeniden artarak mevsim normalleri üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi öngörülüyor.

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