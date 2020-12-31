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Aktüel Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:00:06 -
Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir ve Aydın'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'de ve öğle saatlerinde ise Aydın'ın kıyı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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