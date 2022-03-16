Meteorolojiden Karadeniz’e kar uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Doğu Karadeniz’de etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili meteoroloji Genel Müdürlüğü çığ konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğu Karadeniz'de Beklenen kar yağışına Dikkat!

Başlama Zamanı 17.03.2022 10:00, Bitiş Zamanı 20.03.2022 14:00 Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Giresun çevrelerinde başlayıp zamanla Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ve Gümushane'nin kuzeyinde (Torul, Kürtün) beklenen yağısların, Perşembe akşam saatlerine kadar 200m üzeri rakımlarda, zamanla tüm bölgede kuvvetli kar (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (21cm üzeri) seklinde olması, ihbar periyodu içerisinde 15 ila55cm yüksekliğinde yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Meteoroloji Genel Müdürlüğü” ifadeleri kullanıldı.