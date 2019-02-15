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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Yağışın kıyı kesimlerde yağmur, içkesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

15 Şubat 2019 Cuma 08:28
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Hatay il merkezi ile Samandağ ve Yayladağı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap),mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU


İSTANBUL 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

İZMİR 6°C, 10°C

Çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 16°C

Çok bulutlu , doğusu aralıklı sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:28
  1. Şırnak
  2. Muğla
  3. Hatay
  4. Hakkari
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. hava durumu

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