  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden İzmir'in doğusu için rüzgar ve fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden İzmir'in doğusu için rüzgar ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:22:08 -
Meteorolojiden İzmir'in doğusu için rüzgar ve fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - İzmir'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
El-Mişri: Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti
Dünya

El-Mişri: Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid El-Mişri, Türkiye'nin yardımları sayesinde Wagner gibi paralı askerlerin başkent Trablus'a g..
Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı
Gündem

Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları ardından yoğun diplomasi..
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Dünya

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Azeri lider Aliyev, Ermeni saldırıları sonrası, “Misliyle karşılık verdik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Karabağ Azerbaycan..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay