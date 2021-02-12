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Yaşam Meteorolojiden İstanbullulara perşembe uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden İstanbullulara perşembe uyarısı

İstanbul'a beklenen kar yağışı bu sabah itibariyle başladı. Kar yağışının özellikle pazartesi günü etkili olması beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir perşembe günü içinse don uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:47:00 -
Meteorolojiden İstanbullulara perşembe uyarısı

Meteoroloji cuma günü itibariyle hava sıcaklığının 15 derece birden düşeceğini duyurup uyarılarda bulunmuştu. Bugün ise kar yağışları yurt genelinde görülmeye başladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, perşembe günü oluşacak don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Sıcaklıklar düşmeye başladı

Bugünden itibaren sıcaklığın mevsim normallerine göre düşmeye başladığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Şubat ayı çok sıcak geçmeye başladı. Dünden itibaren 17 derece sıcaklıklara ulaştık. Bu durum şubat ayı için korkunç bir sıcaklık. Bugünden itibaren sıcaklık mevsim normallerine göre düşmeye başladı. Bunun sebebi ise İskandinavya ülkeleri üzerindeki yüksek basıncın hızlı bir şekilde Balkanlar üzerinden Türkiye'yi etkisi altına almaya başlamasıdır. Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da, söz konusu hava sisteminin oluşturduğu, lodos gibi ısıtıcı güneyli ve sert rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtına kuvvetine kadar yükseliyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini güneye doğru yurdumuz üzerine yönlendiriyor" dedi.

"Ciddi bir kar yağışı olacak"

Bugün sulu kar da denen karla karışık yağmur yağdığını belirten meteoroloji uzmanı Özdemir, "Cumartesi soğuk hava karayel, poyraz ve yıldıza dönecektir. 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinde ise etkili kar yağışı tahmin ediyoruz. Bu sistem ilk olarak Trakya, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz gibi batı kesimleri etkisi altına alacak, hafta ortasına doğru da İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya doğru yayılacak. 15 Şubat Pazartesi günü kar yağışları daha etkili olacaktır. Bu yağışların deniz kısımlarında çok büyük etkisi olmasa da yüksek kesimlerde epey ciddi bir kar yağışı olacaktır" diye konuştu.

"Perşembe günü don olayları ortaya çıkacaktır"

Kar yağışlarının hafta sonu da dahil olmak üzere devam edeceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Perşembe günü don olayları ortaya çıkacaktır. Üretim yapan, tarımla uğraşan kesimler çok dikkatli olmalı. Don olaylarına karşı şimdiden tedbirler şimdiden alınmalı. Araç kullanıcıları lastiklerinin kış lastiği olmasına dikkat etmeli. Yine don olayları ile birlikte su sayaçları donabilir. Don olaylarının kar yağışından daha da zorlayıcı olacağını düşünüyorum. 1985, 1987, 2002 ve 2004 yıllarında olduğu gibi soğuk günler bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda da şubat ayı sonuna kadar etkili olması kuvvetle muhtemel bir soğuk hava dalgasından söz edebiliriz. 1897 yılında yaşanan soğuk günlerde Üsküdar'da oturuyordum ve o dönemde soğuk hava nedeniyle 15 gün Üsküdar'a yürüyerek gidip geldim" dedi.

"Kuraklık yaşanacağı gerçeğini maalesef değiştiremeyecektir"

Beklenen bu soğuk hava ve yağışların İstanbul'daki barajların doluluk seviyelerini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Özdemir, "Her yağış barajlara olumlu etki eder. Ancak kar yağışı yağmura göre daha önemlidir. Kar, barajları doğrudan doldurmasının yanında, yavaş eridiği için yeraltı sularını da besler ve zenginleşmesine neden olur. Dolayısıyla beklenen bu soğuk ve yağışlı sistem, barajları da olumlu yönde etkileyecektir. Ancak bu, yıllara yayılan bir su sorunu ve kuraklık yaşanacağı gerçeğini maalesef değiştiremeyecektir. Dolayısıyla su tasarrufuyla ilgili tedbirlere devam etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

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