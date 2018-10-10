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Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:40
Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı

Bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağıi, İstanbullular'ı zor durumda bıraktı. Meteorolojiden alnınan bilgilere göre yağış 5 gün boyunca İstanbul'da etkisini sürdürecek. 

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı.

Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul'da önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:40
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