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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı
Yaşam Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 10:36:00 -
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışla beraber yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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