Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den son günlerde İstanbul ve çevresi için son dakika kar yağışı uyarıları geliyor. Özellikle bu uyarıdan haberdar olan vatandaşlar 'kar ne zaman yağacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Yaklaşık 1 haftadır hava sıcaklıkları Marmara ve İstanbul'da mevsim normallerinde seyretse de Perşembe gününden itibaren ciddi bir düşüş yaşanacak.. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Şubat İstanbul hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.

Cuma günü yağmur başlayacak. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesilecek.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul 12°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

Ege'de hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İzmir 18°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

Akdeniz'de hava nasıl olacak?

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu'da hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ankara 13°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu.

Batı Karadeniz'de hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da hava nasıl olacak?

Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.