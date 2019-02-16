Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a yönelik bir uyarı geldi.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.