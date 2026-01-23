  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
Yerel

Meteoroloji’den iki bölge için çığ uyarısı!

Meteoroloji’den iki bölge için çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.

Kara kış özellikle ülkenin doğu kesimlerinde etkisini gösteriyor. Kar sonrası meydana gelen çığlar ise büyük sorun yaratabiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de bu konuda bir uyarı geldi. MGM’den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

