Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Çok kuvvetli sağanak ve kar var

Soğuk hava dalgası bugünden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artırıyor. İstanbul dahil ülke genelinde sağanak yağmur ve kar var. Meteoroloji 27 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre hafta sonu dahil 4 gün boyunca soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul için beklenen kar ise yaklaşıyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Bugünden itibaren ülkenin doğusuna doğru ilerleyecek olan yağışlı hava önümüzdeki perşembe gününe kadar etkisi yurdun tamamında etkili olacak. İç ve yüksek kesimlerde kar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak , 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.