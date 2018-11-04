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Meteorolojiden Güneydoğu'ya uyarı: Kuvvetli yağmur yolda

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.

04 Kasım 2018 Pazar 09:24
Meteorolojiden Güneydoğu'ya uyarı: Kuvvetli yağmur yolda

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA VE MARDİN'DE SAĞANAK

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun güney kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20 

İstanbul: Parçalı bulutlu 21 

İzmir: Az bulutlu ve açık 24 

Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

 Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı 26 

Antalya: Az bulutlu ve açık 26 

Samsun: Parçalı bulutlu 20 

Trabzon: Parçalı bulutlu 19 

Erzurum: Parçalı bulutlu 12 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:24
  1. Osmaniye
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Mardin
  6. Kahramanmaraş
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Hatay
  10. Erzurum
  11. Diyarbakır
  12. Bursa
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. meteoroloji genel müdürlüğü
  17. sağanak
  18. hava durumu
  19. hava sıcaklığı
  20. şanlıurfa
  21. mardin

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