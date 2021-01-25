Meteoroloji'den flaş uyarı! Saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, itibaren Kıyı Ege'den başlayarak bugün Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.