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Meteorolojiden Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "kuvvetli sağanak" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:43:37 -
Meteorolojiden Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "kuvvetli sağanak" uyarısı

ANKARA (AA) - Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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