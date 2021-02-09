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Yaşam Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için fırtına uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için fırtına uyarısı

Meteoroloji, bu geceden itibaren Erzincan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine dair vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 20:55:00 -
Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için fırtına uyarısı

Meteorolojiden, Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu geceden itibaren Erzincan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Fırtınadaki olumsuzluklara karşı dikkat

Erzurum'un kuzey ilçeleri İspir, Pazaryolu, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ile Erzincan'ın İliç, Refahiye ve Kemaliye ilçelerinde etkili olması beklenen rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve fırtına yüzünden yaşanması muhtemel, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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