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Aktüel Meteorolojiden Edirne'de kuvvetli fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden Edirne'de kuvvetli fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:15:36 -
Meteorolojiden Edirne'de kuvvetli fırtına uyarısı

EDİRNE (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojinin duyurusuna göre, rüzgarın Edirne'nin güney kesimleri Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde güney yönlerden kuvvetli 40-60km/sa ve kısa süreli fırtına 60-80 km/sa şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli fırtına sonucu çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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