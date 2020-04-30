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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:08:46 -
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Adana ve Osmaniye'nin il genelinde, Mersin'in merkez ve doğu, Hatay'ın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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