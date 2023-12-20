Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de rüzgarın, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de rüzgarın, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, yarın (perşembe) ilk saatlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. (İLKHA)
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