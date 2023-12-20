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Yerel Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Yerel

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 17:51:00 -
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de rüzgarın, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de rüzgarın, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, yarın (perşembe) ilk saatlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. (İLKHA)

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