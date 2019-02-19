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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13.

19 Şubat 2019 Salı 11:04
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için buzlanma ve dona karşı uyarı yaparken, yüksek kar örtüsüne sahip eğilimli arazilerdeki çığ tehlikesini yeniledi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis, pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olan olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.Yüksek kar örtüsüne sahip dikve eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat edilmelidir"denildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:04
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