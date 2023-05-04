Meteoroloji'den büyük El Nino uyarısı! Resmen açıkladı: Dünya küresel hava sıcaklığına teslim olabilir! Kavrulacağız

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı. Güney Amerikalı balıkçıların 1500'lü yıllardan bu yana kâbusu olan İspanyolların "velet" yani El Nino olarak adlandırdığı hava olayı bu yıl dünyayı etkileyecek.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, açıklamasında La Nina'nın ardından gelecek hava sıcaklıklarının son derece etkili olacağını ve rekor seviyelere ulaşacağını vurguladı. 'Son üç yıldır soğutan bir La Nina'ya sahip olmamıza ve bunun küresel sıcaklık artışında geçici bir fren görevi görmesine rağmen, rekor düzeydeki en sıcak sekiz yılı daha yeni yaşadık. Bir El Nino'nun gelişimi, büyük olasılıkla küresel ısınmada yeni bir artışa yol açacak ve sıcaklık rekorları kırma olasılığını artıracak.'

İklim krizindeki yükselişin ardından normalde Ekvator kuşağında etkili olan El Nino, Eylül 2006'dan bu yana muson kuşağında da etkili.

Dünya Meteoroloji Örgütü İklim Tahminleri Bölümü Başkanı, bu yıl ise kasırganın tüm dünyada iklimi değiştireceğini kaydetti.

Kuzey salınımı olarak da bilinen La Nina kasırgasının etkisi, soğutucu etkiye sahipti. Ancak El Nino, sıcaklığı daha çok yükselteceğinden iklim krizini körükleyebilir.

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El Nino Nedir?

El Nino hava durumu fenomeni olayı, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımların ve bunun sebep olduğu atmosferik olayların genel adı olarak tanımlanmaktadır. İspanyolca 'oğlan çocuğu' veya 'velet' ve 'küçük kız' gibi anlamlara gelen El Nino, hava durumunun afacan çocuğu olarak anlatılır. El Nino genel olarak Güney Amerika'nın batı kıyılarında şiddetli bir etki gösterir.

El Nino ilk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından tanımlanmıştır. El Nino'nun imzası, aylık ya da mevsimsel hava basıncı değişimleri olarak anılmaktadır.

Büyük tayfunlar oluşmasına yol açar.

Meteorolog Abraham Levy tarafından yapılan bir açıklamaya göre; sonbahar ve kış aylarında soğuk olan deniz suyunun ısınması ile hava sıcaklıkları da yükselir.



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