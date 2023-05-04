Tüm gözler Türkiye'de: Onlarca 8x8 kurtarıcı araç TSK’ya teslim edildi! İsmail Demir: Tarih yazıyoruz, kopya değil

'TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ YOLUNDA İLERLİYORUZ' Savunma sanayinin sadece Ankara ve İstanbul merkezli değil, Anadolu'ya da yayılması gerektiğini söyleyen Demir, daha büyük, daha uzun menzilli, çeşitli roket ve füze sistemlerini taşıyan ve onların atılmasını sağlayan birçok kara aracının da Anadolu'da yapılabileceğini belirterek, "Bu potansiyel için de kolları sıvamanızı şimdiden bekliyorum. Konya ve civarının birkaç alanda değil, daha birçok alanda bu faaliyetleri sürdürmesini bekliyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın Konya ofisini de aktif hale getirdik. Bu ofisle beraber koordinasyon içinde savunma sanayimizin geliştirilmesi, Ar-Ge projelerimizin hayata geçirilmesi ve bu konuda da dünyanın en iyisi olması yolunda yürümeyi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde geleceğe daha umutla bakıyor ve kararlı adımlarla tam bağımsız savunma sanayi yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. KAYA: TEKNOLOJİYİ ÜRETEN ÜLKELERDEN OLMALIYIZ Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ise, savunma sanayi alanındaki çalışmaların ülke bağımsızlığı için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kazandığımız bu yetenekleri ve imkanları sivil alanda da kullanmaya başladığımız zaman bunun ekonomiye yansıması ciddi ölçüde avantajlar getiriyor. Bu teknolojileri sivil alanda da kullanmaya başladığınız zaman rekabet gücünüz artıyor, daha üst segmentlerdeki ülkelerle rekabet etmeye başlıyorsunuz. O nedenle bunun ekonomik yönü, atlanmaması gereken bir yön. Ülkemizin bir sıçrama yapabilmesi için teknolojiyi kullanan ülkeler sınıfından teknolojiyi üreten ülkeler sınıfına geçmesini elzem görüyorum" dedi.