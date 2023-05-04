Tüm gözler Türkiye'de: Onlarca 8x8 kurtarıcı araç TSK’ya teslim edildi! İsmail Demir: Tarih yazıyoruz, kopya değil

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Bera Holding şirketlerinden Makine Prodüksiyon Grubu (MPG) ile imzalanan '8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi' kapsamında üretilen 5 araç, düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. MPG'nin Konya'daki tesislerinde düzenlenen teslimat törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, MPG Genel Müdürü Veysel Alver ile şirket yetkilileri ve askeri personel katıldı. Törende konuşan İsmail Demir, savunma sanayi alanındaki projelerin son zamanlarda arka arkaya ortaya çıktığını belirterek, "Araçlarımızın 29 tanesi sahada görev yapıyor. Daha da geliştirilmiş olan yeni versiyonlarını da Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Karada, denizde, havada savunma sanayi konusunda adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz. Özelikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında müjdelerimizi arka arkaya vermeye devam edeceğiz. Bu yolda durmak yok, yola devam" dedi. 'KARA ARAÇLARI EN GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ KONULARDAN BİRİ' Savunma sanayinin kara, deniz ve hava araçları konusunda çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Demir, "Kara araçları en güçlü olduğumuz konulardan birisi. Kara araçlarında, hemen hemen bütün sektörlerde, bütün segmentlerde kendi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla karşılar hale geldik. Kara araçlarında sıkça sorulan 'Motoru nereden?' sorusunun cevabını da adım adım oluşturmaya, çeşitli güç gruplarındaki motorlarımızın bir kısmını teslim edip devreye almaya, bir kısmını da geliştirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.