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Aktüel Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji; Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 09:48:00 -
Meteorolojiden 7 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alan Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun (15-30 santimetre) kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olarak etkili olacak.

Yoğun kar yağışı ile etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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