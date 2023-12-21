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Yerel Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı
Yerel

Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 12:18:00 -
Meteoroloji'den 7 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 il için turuncu, 5 kent için de sarı kodlu uyarıda bulunarak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 il için turuncu, 5 kent için de sarı kodlu uyarıda bulunarak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Uyarı alan iller şöyle; Antalya ve Muğla turuncu, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa ise sarı kodla uyarıldı. (İLKHA)

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