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Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ve Giresun için sağanak yağış uyarısında bulunarak yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtti.

07 Aralık 2018 Cuma 08:29
Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığı kuzey ve İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara ( Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri hafif kar yağışlı.

IZMIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 08:29
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Ordu
  7. Hakkari
  8. Gümüşhane
  9. Giresun
  10. Erzincan
  11. Bingöl
  12. Artvin
  13. Hava durumu
  14. Meteoroloji

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