Meteorolojiden5 il içinyağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Elazığ,Malatya,Adıyaman,Bingöl ve Tunceli’de yağış ile kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinde Malatya ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl de ise öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarların ise güney ve güneybatılı yönlerden zaman zaman kuvvetli saatte 30 - 50 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimleri ile Elazığ’ın doğusunda mevcut kar örtüsüne sahip yüksek eğimli arazilerde çığ riski bulunduğunu da aktaran meteoroloji, dikkatli olunmasını istedi.