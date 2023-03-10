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Aktüel Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

İç Anadolu bölgesinde yer alan Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 17:03:00 -
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.

Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de 12 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek fırtına, Sivas ve Kayseri'de 13 Mart Pazartesi günü öğleden sonra hafifleyecek.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

 
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