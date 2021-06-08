Meteoroloji'den 46 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 9-13 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu 46 kent için sağanak uyarısı yapıldı, bu hafta yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...

46 ilde sağanak yağış görülecek

Meteoroloji, 9 Haziran Çarşamba günü 46 kent için sağanak uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre; sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:

Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.

Hava durumu yarın nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Sinop, Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.