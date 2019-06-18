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Meteorolojiden 45 ile son dakika uyarısı! Şiddetli sağanaklar geliyor

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

18 Haziran 2019 Salı 12:52
Meteorolojiden 45 ile son dakika uyarısı! Şiddetli sağanaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güneydoğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla), İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray), Akdeniz (Burdur, Isparta, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana) ve Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:52
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Bartın
  5. Kırıkkale
  6. Karaman
  7. Bayburt
  8. Aksaray
  9. Zonguldak
  10. Yozgat
  11. Uşak
  12. Trabzon
  13. Tokat
  14. Sivas
  15. Sinop
  16. Samsun
  17. Sakarya
  18. Rize
  19. Ordu
  20. Niğde
  21. Nevşehir
  22. Muğla
  23. Manisa
  24. Kütahya
  25. Konya
  26. Kocaeli
  27. Kırşehir
  28. Kayseri
  29. Kastamonu
  30. İzmir
  31. Mersin
  32. Isparta
  33. Gümüşhane
  34. Denizli
  35. Çorum
  36. Çankırı
  37. Burdur
  38. Bolu
  39. Bilecik
  40. Aydın
  41. Antalya
  42. Ankara
  43. Amasya
  44. Afyon
  45. Adana
  46. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  47. sağanak yağış uyarısı
  48. sağanak yağmur
  49. sel
  50. su baskını
  51. yıldırım
  52. dolu
  53. hava durumu

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