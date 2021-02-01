  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteorolojiden 4 ilde yaşayanlara kritik uyarı
Yaşam

Meteorolojiden 4 ilde yaşayanlara kritik uyarı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 12:28:00 -
Meteorolojiden 4 ilde yaşayanlara kritik uyarı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu
Gündem

Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi ..
Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem
Gündem

Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem

Tele 1 sunucusu Can Ataklı, Suriye’nin kuzeyinde terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PYD’nin elinde bir belge olmadığı için kendisinin..
Flaş karar! İrfan Can Kahveci reddetti
Spor

Flaş karar! İrfan Can Kahveci reddetti

Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Başakşehir'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Almanya Bundesliga ekiplerinden Herta Berlin'den gelen tran..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay