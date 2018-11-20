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Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı

Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak yağışı uyarısı geldi. Buna göre Marmara'nın doğusu ile Ege ve Karadeniz kıyılarında bugün sağanak etkili olacak.

20 Kasım 2018 Salı 06:20
Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, salı günü Marmara'nın doğusu, Ege ve Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:20
  1. Manisa
  2. Çanakkale
  3. Balıkesir
  4. marmara
  5. sağanak
  6. yağmur

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