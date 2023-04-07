Meteoroloji'den 19 kent için uyarı: Sıcaklıklar düşecek sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; 19 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca sıcaklık, 2 ila 4 derece azalacak. Ayrıca 19 il için de uyarı yapıldı.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
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19 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.