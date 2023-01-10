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Gündem Meteoroloji'den 15 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Gündem

Meteoroloji'den 15 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir'in de aralarında olduğu 15 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 07:51:00 -
Meteoroloji'den 15 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Bugün birçok ilde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji yayımladığı haritayla 6 kenti turuncu, 9 kenti de sarı kodla uyardı.

 Turuncu kodla uyarılan iller: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla.

Sarı kodla uyarılan iller: Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Uşak.

Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar

gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

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 Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı,

güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek

faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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