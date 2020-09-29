Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı

Hava tahminlerine ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Su baskını, Ani sel, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Ankara, Samsun, Edirne, İstanbul ve Diyarbakır için uyarı yapıldı

Ankara, İstanbul, Samsun, Diyarbakır ve Edirne için Meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.