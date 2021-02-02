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Yaşam Meteoroloji yurt geneli için yeni raporu yayımladı!
Yaşam

Meteoroloji yurt geneli için yeni raporu yayımladı!

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre, İstanbul'da yarından sonra yağmur ve soğuk hava İstanbul’u terk edecek. Yurt genelinde de yarından itibaren yağışlı hava yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 06:56:00 -
Meteoroloji yurt geneli için yeni raporu yayımladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke geneli için son tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, bu hafta ülke genelinde yağışlar azalacak. Ülkeyi etkisi altına alan lodos nedeniyle sıcaklık ortalamanın 7 derece üzerinde seyredecek.

İstanbul’da yarından sonra hafta boyunca güneşli hava etkili olacak. Bölgede sıcaklıklar lodosun etkisiyle artacak.

Ancak MGM tarafından paylaşılan 2 - 8 Şubat haftalık hava durumu grafiğine göre; yurt genelinde yarından itibaren yağışlı hava yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak.

Bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Manisa'nın il merkezi ile batı ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı (Kuşadası, Söke, Didim) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların etkisiyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar oluşabilir.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde de (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran) kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

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