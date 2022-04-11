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Aktüel Meteoroloji Yozgat ve Sivas’ı uyardı!
Aktüel

Meteoroloji Yozgat ve Sivas’ı uyardı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yozgat ve Sivas çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 18:25:00 -
Meteoroloji Yozgat ve Sivas’ı uyardı!

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yozgat ve Sivas çevrelerini Kuvvetli yağış uyarısında bulunarak dikkatli olmaları konusunda çağrı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yozgat ve Sivas çevresinde kuvvetli yağış beklediklerini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı. Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yozgat ve Sivas Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Başlama Zamanı 11.04.2022 21:00- Bitiş Zamanı 12.04.2022 18:00
Yozgat ve Sivas çevrelerinde bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağısına dönüşerek kuvvetli, özellikle Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

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