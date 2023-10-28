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Yaşam Meteoroloji yeni tahmini böyle açıklayarak uyardı! Türkiye'ye kötü haber: sis, pus şiddetli geliyor! İşte o tarihi
Yaşam

Meteoroloji yeni tahmini böyle açıklayarak uyardı! Türkiye'ye kötü haber: sis, pus şiddetli geliyor! İşte o tarihi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 21:12:00 - 2023-10-28 21:42:53
Meteoroloji yeni tahmini böyle açıklayarak uyardı! Türkiye'ye kötü haber: sis, pus şiddetli geliyor! İşte o tarihi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yetkili isimler duyurdu: tüm yurdu etkisi altına alacak sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu. Kötü haber geldi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte tahminleri

Meteoroloji 28 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzurum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yorumlar

hiç kimse bunu beklemiyordu.

hiç kimse bunu beklemiyordu. haa 6 aydır tasğmur uyarısından bıktık.artık vazgeçseniz.yağarsa yağar.yağmazsa yağmaz.
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