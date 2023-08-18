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Gündem Meteoroloji uzmanından İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı!
Gündem

Meteoroloji uzmanından İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 18:25:00 -
Meteoroloji uzmanından İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı!

İstanbul'da son günlerde etkili olan aşırı nemli havaların, yerini yeni sıcak hava dalgasına bırakacağı açıklandı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

"Bugün İç Anadolu ve İç Ege'de sıcaklıklar devam edecek. Ankara'da 38, Denizli, Uşak, Manisa'da 40'ın üzerinde sıcaklıklar var. Hafta sonu devam edecek. Pazartesi gibi buralarda da sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek." diyen Prof. Şen, İstanbul için beklentisini ise şöyle aktardı:

Burada sıcaklıkların 7-8 derece yukarıda olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru da Marmara'yı içine alacak. Yani İstanbul, yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak.

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