Meteoroloji uzmanı uyardı: Kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan, yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak kar yağışının miktarının bile öncesinden tahmin edildiğini beklenmeyen bir durum olmadığını belirtti.

Demirhan, "Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bir hafta öncesinden belliydi. Hangi tarihte ne zaman geleceğini de iki sistemin arka arkaya geleceğini de biliyorduk. Bunlardan bir tanesi zaten İstanbul'un belli bölgelerinde cuma gününden itibaren hafif bir şekilde etkili oldu. Kuzey Doğu'ya doğru bir hareketi tetikledi ve Kuzey Doğu olduğu için Marmara'nın doğu kesimleri, Batı Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde çoğunlukla yağış bıraktı.

İkinci olan ve cumartesi akşamı gelen sistemde, özellikle bütün Marmara Bölgesi ve İstanbul'da ve İç Anadolu Bölgesi'nde Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterdi. Sadece Doğu Karadeniz'de kar yağışı olmadı sağanak şeklinde yağmur oldu. Onun haricinde Akdeniz Bölgesi'nde Mersin taraflarında çok kuvvetli sağanaklar oldu. Ege Bölgesi'nde de yine yağmur şeklinde yağışlar görüldü." dedi.

Kar yağışının beklenmedik bir durum olduğu söylentilerine karşı dikkat çeken açıklamalarda bulunan Demirhan, "Bu sistemin ve kar yağışının tahmin edilmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu kar yağışı bekleniyordu ve miktarı bile belliydi. Bu tahminleri perşembe günü açıkladık cuma günü de netleşti. Pazar günü nasıl bir sistem geleceği ve ne kadar kar yağışı bırakacağını biliyorduk." dedi.

Kar yağışı kaç gün devam edecek?

"Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak benim şahsi görüşüm, yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da 20 cm'i buldu." diyen Dr. Deniz Demirhan, kar yağışının devam edip etmeyeceğini açıklayarak "Önümüzdeki günlerde kuvvetli bir kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar etkisini gösterecek ve 10 dereceye kadar çıkabilir. Büyük bir sıcaklığın ve iklim değişikliğinin etkisi altındayız. Sıcaklıklar global olarak artıyor sadece bizim ülkemizde yaşanan bir durum değil. Bu durumu ülkemizde çok küçük ölçekte hissediyoruz ama aslında tüm dünya bir ısınmanın etkisi altında." dedi.

"Tabloyu net görmek için iki yıllık haritaya bakın"

Dr. Deniz Demirhan, günlerdir tartışılan kuraklık tehlikesi ile ilgili "Çok uzun zamandır ülke olarak kuraklığın içindeyiz. Tabloyu net görmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 yıllık haritalarına bakmalısınız" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"İki yıllık haritaya bakılırsa, daha çok Trakya Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu Bölgesi'nin belli bölümlerinde çok yoğun bir kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklığın etkisi iki senedir var. Çok uzun süredir kuraklığın içinde olduğumuz için bizim şu yaşadığımız kurak süreçten geçmemiz ve toparlamamız mümkün değil. Düzenli olarak belli aralıklarla belli miktarlarda kar yağışı gerekli. Düzenli yağıştan kastımız; sel, sağanak veya bir günlük kar yağışı değil. Tabi bu yağıştan alınan verim de çok önemli."

Demirhan, "Yağış oluyor ancak biz sadece havza alanlarına gelen yağışları alabiliyoruz. Ülkemizde henüz yağmur hasadı yapılmıyor. Yağmur hasadının yapılması için yerel yöntemler başta olmak üzere birçok bölgede gelişimler var. Şu an yağmur hasadı yapamadığımız için şebeke suyu kullanılıyor. Çamaşır, tuvalet, bulaşık gibi kullanılan atık sularda içme suyu kullanıyoruz. Yağmur hasadı ile bu durumun önüne geçilmesi planlanıyor." diyerek yağmur hasadının önemine dikkat çekti.

Türkiye artık iki mevsimli mi?

Mevsim sıcaklıklarının artık alıştığımız gibi olmaması sebebiyle akıllardaki 'Türkiye artık iki mevsimli mi?' sorusunu yanıtlayan Dr. Deniz Demirhan, "İki mevsim değil de bizim alıştığımız düzende bir mevsim artık yok. Uzun dönemli ortalamalardan sapmalara iklim değişikliği denir. Ortalamalardan farklı bir şey gördüğümüz için biz bunu şu an iklim değişiyor olarak adlandırıyoruz. Gerçekten de mevsimler bizim alıştığımız sistemde ilerlemiyor. Yaz aylarında hiç ummadığımız tropikal sistemleri Akdeniz Bölgesi'nde görüyoruz. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde çok uzun dönemli kuraklık yaşıyoruz. Marmara Bölgesi'nde bir anda bakıyorsunuz sular seller götürüyor. Bir bakıyorsunuz Eminönü sular seller altında bir bakıyorsunuz barajlar kurumuş." dedi.