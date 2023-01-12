Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Plan yapacaklar dikkat, bu kez kesin geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji çok sayıda il için yağmur beklendiğini belirtirken 3 il için turuncu uyarı yaptı. Ayrıca, Batı Akdeniz'de rüzgarın hızı 70 km'yi bulacak. Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın İstanbul'da yağmur beklendiğini açıklarken, Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan da İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Batı Akdenizde Antalya İsparta dolayları yağışlı. Yağışlar kıyıda şiddetli yağmur, yükseklerde KKY ve 1200 m üzerinde yoğun kar şeklinde. Ayrıca Eskişehir, Konya'nın batısı Aydın Muğlada şiddetli olmayan yağmur görülecek. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbulda yarın yağmur var" açıklamasını yaptı.

Kar yağışı için tarih verdi

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada "24'ünden sonra İstanbul'da dahil kar yağışı ihtimali var." diye konuştu.