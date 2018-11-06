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Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor

Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

06 Kasım 2018 Salı 10:00
Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 20
İzmir: Az bulutlu 23
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:00
  1. Iğdır
  2. Van
  3. Trabzon
  4. Sinop
  5. Samsun
  6. Kırklareli
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Erzurum
  10. Diyarbakır
  11. Bursa
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Ağrı
  15. Adana
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. hava durumu

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