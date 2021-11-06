  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji uyardı! Üç gün daha devam edecek
Gündem

Meteoroloji uyardı! Üç gün daha devam edecek

6 Kasım Cumartesi günü beklenen hava durumu tahminleri geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul'da sıcaklığın 21 dereceye kadar çıkması beklenirken, termometreler Ege ve Akdeniz'de 28 dereceyi gösterecek. Diğer yandan ülke Meteoroloji 3 gün daha devam edecek puslu ve sis hava için uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 08:44:00 -
Meteoroloji uyardı! Üç gün daha devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar

Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Pus ve sis uyarısı

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca sis ve pus hadisesinin 8 Ekim Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bebeğini mezarlığa gömmüştü! O anneye olay yerinde böyle keşif yaptırıldı
Gündem

Bebeğini mezarlığa gömmüştü! O anneye olay yerinde böyle keşif yaptırıldı

Adıyaman’da, iki günlük bebeğini mezarlığa diri diri gömerek ülke genelinde infiale sebep olan anne ve anneanneye, yoğun güvenlik önlemleri ..
Uzman isim altın konusunda uyardı: Ciddi bir operasyon var
Ekonomi

Uzman isim altın konusunda uyardı: Ciddi bir operasyon var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay