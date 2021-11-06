Meteoroloji uyardı! Üç gün daha devam edecek
6 Kasım Cumartesi günü beklenen hava durumu tahminleri geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul'da sıcaklığın 21 dereceye kadar çıkması beklenirken, termometreler Ege ve Akdeniz'de 28 dereceyi gösterecek. Diğer yandan ülke Meteoroloji 3 gün daha devam edecek puslu ve sis hava için uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar
Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Pus ve sis uyarısı
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca sis ve pus hadisesinin 8 Ekim Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.